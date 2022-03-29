الخليفي: تأسيس دوري السوبر الأوروبي كان خاطئا من كل جوانبه

وقال الخليفي خلال الجمعية العمومية لرابطة الأندية الأوروبية في فيينا أن "ارتفاع عائدات الأندية بنسبة 40% بداية من نسخة 2024 لدوري أبطال أوروبا، يؤكد أن مقترح تأسيس دوري السوبر الأوروبي "كان خاطئا من كل جوانبه".وأضاف: "فيما يتعلق بالدوري غير السوبر، فهو غير موجود، لا الإصدار الأول ولا الثاني".وأوضح الخليفي ان "الجميع ضده، من الجماهير إلى وسائل الإعلام والأندية الصغيرة والكبيرة، إنهم ثلاثة فقط".

وأكد الخليفي "الشيء الغريب هو أنهم (برشلونة وريال مدريد ويوفنتوس) يستمتعون باللعب في دوري أبطال أوروبا حاليا، يستمتعون باللعب في البطولة الأفضل".

وتابع: "لا أعتقد أن هناك إمكانية أن يقوموا بشيء مثل هذا (إحياء دوري السوبر الأوروبي) لأننا متحدون هنا".



وكان 12 ناديا أوروبيا أعلنوا في نيسان الماضي، تأسيس بطولة دوري السوبر الأوروبي، لكن تم التراجع عن هذه الفكرة في غضون 72 ساعة فقط بسبب غضب الجماهير ومعارضة الجهات المعنية بكرة القدم.

لكن أندية برشلونة وريال مدريد الإسبانيين ويوفنتوس الإيطالي على قناعة بأن البطولة لم تفشل وأن كرة القدم الأوروبية في حاجة لعملية تصحيح.

