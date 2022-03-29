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مقتل منتسب وإصابة ضابط ومنتسب خلال عملية قبض في بغداد

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بغداد - ياسين صفوان - أفاد مصدر أمني، اليوم الثلاثاء، بمقتل منتسب في الشرطة الاتحادية، وإصابة ضابط ومنتسب، خلال عملية قبض على متهم بالقتل في بغداد.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "منتسب في الشرطة الاتحادية قتل، وأصيب ضابط برتبة ملازم أول ومنتسب، اثناء تنفيذ واجب القاء قبض على احد المطلوبين وفق المادة ٤٠٦ (قتل عمد) ضمن منطقة جرف النداف في العاصمة، إذ قام المتهم باطلاق النار على القوة".

وأشار إلى "تطويق المنطقة في محاولة للقبض على المتهم".
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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