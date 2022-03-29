الاتحادية تعثر على وكر للعصابات الارهابية في كركوك

وقالت القيادة في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "ضمن الجهود الأمنية المستمرة لقطعات الشرطة الاتحادية في تفعيل العمليات الاستباقية وتطهير قواطع المسؤولية من مخلفات العصابات الارهابية ،تمكنت قوة بأمرة امر اللواء الثامن عشر العميد عباس حاوي وبالإشتراك مع شعبة استخبارات اللواء من تنفيذ واجب تفتيش من محورين قرية الكبة - وادي زغيتون ضمن قاطع عمليات كركوك أسفر عن العثور على أجهزة موبايل عدد 20 مسلكة ومجهزة لتفجير ابراج الطاقة وسيم كارت عدد 32 وفتيل تفجير عدد 25 وصاعق تفجير عدد 12 وبطارية تفجير عدد 12 بالإضافة إلى مواد غذائية - اواني طبخ - ملابس عسكرية ومواد طبية عبارة عن ضماد ميدان وادوية ومراهم و ٤ رمانة يدوية ومواد اولية للتثبيت عبارة عن اشرطة لاصقة - اشرطة مطاطية - اشرطة بلاستيكية".واضافت انه "تم رفع ومعالجة المواد من قبل مفارز الجهد الهندسي للواء".

واشارت القيادة الى انه "في إطار بسط الأمن والنظام وضمان حماية المواطنين نفذت قوة من اللواء العشرون بإمرة رئيس أركان الفرقة الخامسة واجب تفتيش وتطهير في داي الشاي ضمن قاطع المسؤولية في كركوك بحثا عن المطلوبين من العصابات الارهابية والخارجين عن القانون".