الأمن الوطني يخترق شبكة ابتزاز تستهدف موظفي الديوانية

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "مفارز أمنية تابعة لجهاز الأمن الوطني في الديوانية اعتقلت اثنين من اعضاء شبكة تمتهن ابتزاز المواطنين وموظفي الدولة".

وأضاف، أن "المعتقلين يواجهان تهم تتعلق بتشكيل صفحات بأسماء مستعارة وصفحات وهمية هدفها الابتزاز والكسب غير المشروع".



وكانت القوات الامنية، قد اعتقلت في وقت سابق، احد اعضاء الشبكة وهو منتسب الى قيادة شرطة الديوانية، متلبسا بالابتزاز واستلام الاموال.