عُمان تحظر موائد الإفطار وتقصر التروايح على الملقحين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 29 مارس 2022

قررت عمان، اليوم الثلاثاء، استمرار حظر موائد الإفطار الجماعي الخيري "إفطار صائم" في الجوامع والمساجد وغيرها من الأماكن العامة في شهر رمضان، وقصر حضور صلاة الجماعة بما فيها صلاة التراويح، على المطعمين ضد كورونا.



وقالت اللجنة العُليا المكلّفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا، في بيان أوردته وكالة الأنباء العمانية اليوم، إنها تابعت تطورات هذه الجائحة وإجراءات الوقاية منها واتخذت عدة قرارات للعمل بها طوال شهر رمضان منها منع دخول غير المحصنين، بما فيهم الأطفال دون الثانية عشرة ، لصلاة الجماعة بما فيها صلاة التراويح.

وأشارت إلى أنه يمكن للفرق الخيرية والمؤسسات الخاصة وغيرها من مؤسسات المجتمع المدني توزيع وجبات الافطار لمستحقيها دون إقامة التجمعات مثل الخيام والمجالس العامة.

ولفتت إلى استمرار العمل بالإجراءات الوقائية، مثل كمامات الوجه، والتباعد الجسدي في الأماكن المغلقة، بما فيها الجوامع والمساجد، مؤكدة استمرار تشغيل أنشطة القاعات والمؤتمرات والمعارض الدولية والمحلية والأنشطة ذات الطابع الجماهيري بنسبة 70% من طاقتها الاستيعابية.