فرنسا: اقتربنا كثيراً من توقيع الاتفاق مع إيران

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 29 مارس 2022

أكد وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان أن لارتفاع أسعار النفط انعكاسات خطيرة على الاقتصاد العالمي، وأن استقرار أسعار النفط من مصلحة الجميع، بما فيها دول منطقة الشرق الأوسط .



وقال لودريان، في مؤتمر صحافي مع نظيره الكويتي الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح اليوم الثلاثاء: "نعمل على احتواء تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية على الأمن الغذائي"، مشيراً إلى أن أوروبا تواصل الضغط على روسيا لوقف الحرب وأن الاتحاد الاوروبي قرر أن يقلل الاعتماد على الطاقة من روسيا.

وعن الاتفاق النووي الإيراني، قال لودريان: "اقتربنا كثيراً من توقيع الاتفاق مع إيران حيث وصلنا إلى نص يناسب الجميع ومن مصلحة الجميع إيران وأمريكا والمنطقة، الاتفاق من أجل سلام العالم".