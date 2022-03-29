سوريا.. مقتل 5 مدنيين في اشتباكات بمخيم الهول للاجئين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 29 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

أعلنت مصادر محلية سورية، اليوم الثلاثاء، مقتل 5 مدنيين وإصابة عدد من النساء والأطفال إثر اشتباكات في مخيم الهول للاجئين، بريف الحسكة الشرقي.



ونقلت وكالة الأنباء السورية عن المصادر مقتل 5 مدنيين وإصابة عدد من النساء والأطفال بجروح متفاوتة إثر اشتباكات مساء أمس بين ميليشيا قسد المدعومة أمريكياً ومُسلحين تقول قسد إنهم من تنظيم داعش الإرهابي في القسم الخامس من المخيم الذي تسيطر عليه قسد في ريف الحسكة الشرقي.

ووفق الوكالة، هز مساء أمس انفجار إحدى بوابات مخيم الهول للاجئين تبعته اشتباكات عنيفة بين "قسد" من جهة ومسلحين مجهولين.