روسيا تطرد 10 دبلوماسيين من سفارات ليتوانيا ولاتفيا وإستونيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 29 مارس 2022

أعلنت الخارجية الروسية اليوم الثلاثاء عن إلغاء اعتماد 10 موظفين من بعثات ليتوانيا ولاتفيا وإستونيا الدبلوماسية وطردهم من روسيا، في رد بالمثل على خطوات تلك الدول بحق موسكو.



وجاء إبلاغ سفراء الدول الثلاث بهذا القرار خلال استدعائهم إلى الخارجية الروسية في وقت سابق اليوم.

وقالت الخاجية الروسية في بيان لها: "تم تقديم احتجاج شديد لرؤساء البعثات الدبلوماسية بشأن التصرفات الاستفزازية غير المبررة المتمثلة في طرد موظفيين في السفارات الروسية في دول البلطيق هذه".

وتابع البيان: "بناء على مبدأ المعاملة بالمثل، تم الإعلان عن إلغاء اعتماد 4 موظفين في سفارة ليتوانيا، و3 في سفارة لاتفيا، و3 موظفين في سفارة إستونيا ومكتب بيسكوف للقنصلية العامة الإستونية في مدينة بطرسبورغ".

وطالبت الخارجية الروسية بأن يغادر الدبلوماسيون المعنيون أراضي روسيا خلال نفس المهلة التي منحت للدبلوماسيين الروس لمغادرة دول البلطيق.

وكانت سلطات لاتفيا وإستونيا وليتوانيا قررت في 18 مارس طرد عدد من الدبلوماسيين الروس من أراضيها بدعوى ممارستهم أنشطة "لا تتوافق مع وضعهم الدبلوماسي"، وفي خطوة تأتي "تعبيرا عن التضامن مع أوكرانيا".