وفد عربي يزور موسكو لبحث إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 29 مارس 2022

قال وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، اليوم الثلاثاء، إن مجموعة الاتصال المنبثقة عن جامعة الدول العربية تعتزم تنظيم جولة تشمل موسكو والدول الأوروبية لوضع حد للحرب الروسية الأوكرانية.



وقال حسين في مؤتمر صحافي مع نظيره وزير خارجية لوكسمبورغ جان أسيلبورن، الذي يزور العراق، إن "جامعة الدول العربية قررت تشكيل مجموعة اتصال مع الدول التي لها علاقة بالحرب في أوكرانيا، وسيكون لها زيارة إلى موسكو والدول الأوربية للعمل مع الاتحاد الأوروبي لإيقاف هذه الكارثة".

ودعا وزير الخارجية العراقي من جهة أخرى لوكسمبورغ إلى التدخل لدى دول الاتحاد الأوروبي لرفع العقوبات عن الخطوط الجوية العراقية فضلاً عن تطوير التعاون الثنائي ومعالجة قضية النازحين العراقيين في دول الاتحاد الأوروبي.

من جانبه، أكد وزير خارجية لكسمبورغ أن بلاده نصحت الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بإيقاف الحرب، مرحباً بكل الجهود الدولية لحل هذه المشكلة.

وقال إن هذه الحرب ليست من ثقافة المجتمع الدولي وهي ليست حلاً وهناك مئات آلاف من المدنيين بلا طعام وكهرباء ويعيشون في معاناة ومدنهم محاصرة بالقوات العسكرية.

وذكر الوزير أسيلبورن أن بلاده تعمل على تطوير علاقاتها مع العراق وتعمل على إلغاء العقوبات على الطيران العراقي، قائلاً: "مستمرون في الدعم لحل معاناة الايزيديين في العراق".