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بينيت يرجئ زيارته للهند بعد إصابته بكورونا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 29 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

أرجأ رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت زيارته التي كانت مقررة للهند.

 

ووفقاً لموقع صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية تقرر تحديد موقع لاحق للزيارة بعد إعلان مكتب بينيت، تأكد إصابته بفيروس .

 

وكان مقرراً أن تجرى الزيارة في مطلع أبريل (نيسان)، بدعوة من رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، بمناسبة الذكرى الـ30 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين الجانبين.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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