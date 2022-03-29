شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر رئيس الحكومة الليبية المنتخبة يتعهد بخروج آمن للدبيبة من طرابلس والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - كشف رئيس الحكومة الليبية المنتخبة من البرلمان فتحي باشاغا عن مساع لاقناع رئيس الحكومة في طرابلس عبد الحميد الدبيبة بالتخلي عن منصبه، مقابل آمن والامتناع عن ملاحقته قانونياً.



ووفق صحيفة الشرق الأوسط اليوم، أكد رئيس الحكومة الليبية الجديدة باشاغا استعداده لدخول طرابلس بعد ساعات، لكنه شدد في المقابل على رفض إراقة الدماء، وقال: "أستطيع دخول طرابلس في أي لحظة، لكني فضلت التريث، وسندخل العاصمة بطريقة سلسة ودون إراقة دماء خلال أيام".