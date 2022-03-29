بريطانيا تؤكد أن روسيا لا تزال تشكل تهديداً لكييف

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 29 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

قالت المخابرات العسكرية البريطانية اليوم الثلاثاء، إن روسيا تشكل تهديداً كبيراً لكييف بقدرتها على القصف رغم أن القوات الأوكرانية تواصل الهجمات المضادة في شمال غرب المدينة.



وقالت وزارة الدفاع في بيان، إن القوات الروسية تواصل هجومها على ماريوبول، وأن القصف المدينة متواصل "لكن وسط المدينة لا يزال تحت سيطرة الأوكرانيين".

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن للصحفيين إنه لا يسعى لتغيير النظام في روسيا، وذلك بعد يوم من قوله إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "لا يمكن أن يظل في السلطة".

ورداً على سؤال من مراسل صحفي بشأن إذا كان يريد "عزل بوتين" وما إذا كان "يدعو إلى تغيير النظام"، أجاب بايدن "لا".

وتم توجيه السؤال للرئيس الأمريكي يوم الأحد أثناء مغادرته قداساً في كنيسة بواشنطن قبل ان يستقل سيارته بقليل.

وكان بايدن قد قال يوم السبت إن بوتين "لا يمكنه البقاء في السلطة" فيما فسر على أنه تحول جذري في السياسة الخارجية للولايات المتحدة.

وحاول البيت الأبيض لاحقاً توضيح أن التصريحات لم تكن دعوة مباشرة للإطاحة ببوتين، قائلاً إن بايدن يعني أنه "لا يمكن السماح لبوتين بممارسة نفوذه على جيرانه أو المنطقة".