أوكرانيا تأمل فتح 3 ممرات لإجلاء المدنيين اليوم الثلاثاء

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 29 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

قالت نائب رئيس الوزراء الأوكرانية إيرينا فيريشتشوك، إن أوكرانيا تأمل فتح ثلاثة ممرات إنسانية لإجلاء المدنيين من البلدات والمدن المحاصرة اليوم الثلاثاء.



وأضافت أن ذلك سيشمل محاولة فتح ممر آمن للسكان لمغادرة ماريوبول المحاصرة، في سيارات خاصة.

حذر وزير الخارجية الأوكرانية دميترو كوليبا المفاوضين الذين يتفاوضون مع روسيا من الأكل أو الشراب مع نظرائهم عقب ما تردد عن تسمم رجل الأعمال الروسي رومان أبراموفيتش، ومفاوضين أوكرانيين.

ونقلت شبكة سكاي نيوز عن كوليبا "أنصح كل من يشارك في المفاوضات مع الاتحاد الروسي بتجنب تناول الأكل أو شرب أي مشروبات، ومن المفضل تجنب لمس أي أسطح".

وجاء التحذير في الوقت الذي من المقرر أن تستكمل فيه المفاوضات بين الوفدين الأوكراني والروسي في تركيا اليوم الثلاثاء.