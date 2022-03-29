أوكرانيا تتهم روسيا بقصف الإدارة الإقليمية في ميكولاييف

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 29 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

استهدفت ضربة روسية اليوم الثلاثاء، مقر الإدارة الإقليمية في ميكولاييف، القريبة من أوديسا بعد هدوء في الأيام الأخيرة، على ما أعلن حاكم هذه المنطقة في جنوب أوكرانيا على فيس بوك.



وقال الحاكم فيتالي كيم: "تضرر مبنى الإدارة الإقليمية" مؤكداً أن معظم الذين كانوا فيه لم يصابوا بأذى. وأضاف "نبحث عن ثمانية مدنيين وثلاثة جنود".

أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف، نجاح الصواريخ المجنحة الروسية في تدمير مستودع وقود كبير قرب قرية كليفنا بمنطقة ريفني بأوكرانيا.

ولفت وفقاً لما نقله موقع قناة "آر تي عربية"، إلى أن المنشأة مهمة لأنها توفر الوقود للمعدات العسكرية الأوكرانية في ضواحي كييف.

وتابع في تقريره صباح اليوم الثلاثاء، أن طائرات العمليات التكتيكية الروسية نجحت في تدمير 68 منشأة عسكرية أوكرانية، بينها 3 مراكز قيادة، و4 أنظمة صواريخ مضادة للطائرات، ومستودعي ذخيرة، و3 مستودعات وقود ومواد التشحيم، و19 منطقة تخزين معدات