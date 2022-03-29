بعد اعتداء الخضيرة.. اعتقالات في أم الفحم في شمال إسرائيل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 29 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

قالت هيئة البث الإسرائيلي اليوم الثلاثاء، إن قوات الشرطة بالتعاون مع جهاز الأمن العام الشاباك، أطلقت حملة اعتقالات في بلدة أم الفحم العربية، بعد الاعتداء في بلدة الخضيرة الإسرائيلية الساحلية أمس الأول.



وذكرت الهيئة أن قوات كبيرة داهمت الليلة الماضية منازل في أم الفحم، التي انطلق منها منفذاً الاعتداء، واعتقلت 12 مشتبهاً.

ومن المرتقب ، بدءاً من اليوم، اتخاذ إجراءات احترازية ضد نشطاء في داعش، الذي يشتبه في انتماء المهاجمين له.

وأعلنت الهيئة أمس اعتقال 5 مشتبهين في أم الفحم، بينهم شقيق أحد منفذيْ الاعتداء.

وتدرس الشرطة، بالتعاون مع جهاز الأمن العام، إصدار أوامر اعتقال إدارية ضد عرب يشتبه في تضامنهم مع داعش وتنظيمات إرهابية أخرى في إجراء احترازي.

وأسفر هجوم الخضيرة عن مقتل عنصري شرطة إسرائيلية، وإصابة 4 من قوات الأمن أيضاً.

وجاء الهجوم بعد أيام من هجوم آخر في الأسبوع الماضي، أسفر عن 4 قتلى في بئر السبع جنوب إسرائيل.