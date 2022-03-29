مجلة «تايم» الأمريكية: أن تثبت ارتكاب بوتين جرائم حرب في أوكرانيا «أصعب مما تعتقد!»

الشارقة - اميمة ياسر - - شريف الجنيدي

في مطلع الشهر الجاري، وفي مشهد دراماتيكي بامتياز، خرج أحد قادة الجيش الروسي، اللفتنانت كولونيل أستاخوف ديمتري ميخائيلوفيتش، أمام الكاميرات طالباً السماح من الأوكرانيين، وذلك بعدما وقع في أسر الجيش الأوكراني.

وبحسب ما نقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، قال ميخائيلوفيتش إن القوات الروسية "تعرضت للخداع قبيل الهجوم العسكري إذ قيل لهم: إن الحكومة الأوكرانية أطاح بها النازيون، والشعب الأوكراني بحاجة إلى التحرير".

وبعد ساعات، خرج الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، في تصريحات لشبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية قائلاً: "كل الأشخاص الذين أتوا إلى أرضنا، وجميع الأشخاص الذين أصدروا تلك الأوامر، وكل الجنود الذين أطلقوا النار، كلهم ​​مجرمو حرب" .

وذكرت مجلة "تايم" الأمريكية أن مسألة إدانة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا، منذ إعلانه عن العملية العسكرية في الـ 24 من فبراير الماضي، أصعب مما يعتقد البعض، مشيرة إلى أن القضية قد تستغرق على الأرجح سنوات حيث ستكون هاك حاجة لأدلة قوية ومؤكدة، بعيداً عن الاعتماد على الصور والفيديوهات التي تنشرها وسائل الإعلام وتتناقلها مواقع التواصل الاجتماعي.

ونقلت المجلة، في تقرير لها، عن بيل وايلي، المدير التنفيذي للجنة العدالة الدولية والمساءلة الدولية والذي حقق في عدد من النزاعات في البلقان والعراق وسوريا وليبيا، قوله إنه في سبيل تقديم أدلة قوية لوضعها في لائحة الاتهام بشأن جرائم الحرب فيجب البحث عن ما أسماه بـ "حطام الجيوب".

وأوضح وايلي أن الأدلة المؤكدة موجودة في "جيوب الجنود"، حيث تشمل "الهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر، بجانب التعليمات المكتوبة من القادة، وخرائط ساحة المعركة، والرموز والرسائل المشفرة."

وأضاف وايلي أن كل هذه الأمور حاسمة في إثبات القضية المحورية في أي لائحة اتهام بارتكاب جرائم حرب، مشدداً على ضرورة جمع الأدلة وحمايتها من العبث المحتمل، في الوقت الذي تظل فيه حدود أوكرانيا مفتوحة فيما لم تفرض روسيا بعد سيطرتها الكاملة على البلاد.

وأشار إلى أن الأوكرانيين ارتكبوا نفس الخطأ الذي ارتكبه السوريين خلال 10 سنوات من الحرب، وهو تصوير ساعات من مقاطع الفيديو على الهواتف المحمولة تظهر المدارس والمنازل والمباني السكنية التي تعرضت للقصف.

وأوضح وايلي أن الأوكرانيين اعتقدوا بأن هذه المقاطع "دليلًا على جرائم الحرب"، مؤكداً أنها "عديمة الجدوى في المحاكمة، وأن 99.9 بالمئة لا فائدة منها أو ليس لها علاقة بقضية جنائية."

وعلى غرار اللقطات المصورة، يقول المدير التنفيذي للجنة العدالة الدولية والمساءلة الدولية إن شهادات اللاجئين الذين فروا من مناطق الحرب لن تدعم - على الأرجح - قضية الادعاء في محاكمة جرائم الحرب.

ويؤكد وايلي أن مسألة جمع أدلة بشأن جرائم الحرب معقدة وخطيرة للغاية ، مشيراً إلى نحو 50 ألف صفحة من وثائق تنظيم داعش في سوريا تم جمعها في الحملة العسكرية ضد الإرهابيين، بجانب عشرات الهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر التي تم الاستيلاء عليها، معقباً: "المفتاح هو أن تكون قادرًا على العثور على النسخ الأصلية التي تم التقاطها".

واقترح وايلي على الحكومة الأوكرانية أن تنشيء نظام تخزين آمن للأدلة، إذا كانت بحوزتهم، معبراً عن خشيته من ضياعها إذا سقطت كييف في أيدي القوات الروسية.

وتقول المجلة الأمريكية إنه ومنذ بداية العملية العسكرية الروسية، كان الأوكرانيون مدركون تمامًا لضرورة جمع الأدلة بشأن اتهامات محتملة بارتكاب جرائم حرب.

وأضافت المجلة أنه وفي ثاني أيام العملية العسكرية، كتب وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا تغريدة عبر تويتر قال فيها إن الحكومة تجمع تفاصيل الضربات الروسية، بما في ذلك على روضة أطفال ودار أيتام ، من أجل "إرسالها على الفور إلى لاهاي"، في إشارة إلى المحكمة الجنائية الدولية، مؤكداً ان "المسئولية لا مفر منها".

وفتحت المحكمة الجنائية الدولية تحقيقًا في جرائم الحرب في الـ 28 من فبراير، أي بعد 4 أيام فقط من الغزو الروسي لأوكرانيا.