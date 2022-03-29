«تسميم أبراموفيتش».. وسائل إعلام تتحدث عن محاولة اغتيال رجل الأعمال المقرب من بوتين.. وتكشف عن تفاصيل مثيرة من المفاوضات الروسية - الأوكرانية

الشارقة - اميمة ياسر -

كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية أن الملياردير الروسي رومان أبراموفيتش، مالك نادي تشيلسي الإنجليزي، ومفاوضين أوكرانيين، كانوا هدفاً لتسميم مفترض يحتمل أن متشددين في موسكو يقفون وراءه بهدف تخريب المفاوضات بين موسكو وكييف.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن أبراموفيتش، والذي فُرضت عليه عقوبات من قبل الدول الغربية بهدف الضغط على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعد هجومه على أوكرانيا، كان يتنقل بين كييف وموسكو ومواقع التفاوض الأخرى.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن مصدر مطلع قوله: "للأسف ما أوردته وول ستريت جورنال قد حدث فعلاً".

وأفادت "وول ستريت جورنال" بأنه وعقب اجتماع في العاصمة الأوكرانية، ظهرت أعراض على أبراموفيتش واثنين من كبار المفاوضين الأوكرانيين بينها احمرار وألم في العينين وتقشر في جلد الوجه والأيدي.

ولفتت الصحيفة إلى أن مستشار الرئاسة الأوكرانية، ميخايلو بودولياك لم يؤكد الحادث، ونصح بدلاً من ذلك بمتابعة "المعلومات الرسمية فقط".

وصرح بودولياك بأن "جميع أعضاء فريق التفاوض يعملون كالمعتاد اليوم"، متابعاً: "هناك الكثير من التكهّنات حول معلومات في وسائل الإعلام ونظريات مؤامرة مختلفة".

ولفتت الصحيفة الأمريكية إلى أنه لم تتضح الجهة التي تقف وراء هذا الاعتداء، لكنّ المستهدَفين حمّلوا المسئولية لمتشددين في موسكو يسعون لتعطيل مفاوضات إنهاء الحرب.

كما نقلت صحيفة "جارديان" البريطانية عن عن مصدر مطلع، قوله إن أبراموفيتش كان يشارك في مفاوضات غير رسمية أوائل مارس الجاري، عندما بدأ يشعر بالمرض.

وأضاف المصدر أن النائب الأوكراني رستم أوميروف كان أيضاً مشاركاً في المفاوضات، وغادر فيما بعد إلى بولندا، وشعر مع مشاركين آخرين بالأعراض ذاتها، ثم نقلوا إلى إسطنبول حيث تلقوا العلاج هناك.

وذكر موقع "بيلنجكات" المتخصص في الصحافة الاستقصائية، أن مالك نادي تشيلسي تعرض لمشاكل في الرؤية لساعات بعد تسممه، وعولج في تركيا مع أوميروف وآخرين.

وقال الموقع إن 3 ممن حضروا جولة المحادثات بين أوكرانيا وروسيا بين يومي 3 و4 مارس، عانوا أعراضا تتفق مع التسمم بمواد كيميائية.

وأضاف أن "الذين عانوا الأعراض كانوا 3 أشخاص، وقد تناولوا الشوكولا والماء فقط، في الساعات التي سبقت ظهور الأعراض".

وأشار الموقع إلى أن مسئولاً أمريكياً تحدث لوكالة "رويترز" مستبعداً فرضية التسميم العمد، بناء على معلومات استخباراتية.

في الوقت ذاته، أشار أشخاص الى أن حالة أبراموفيتش والمفاوضين الآخرين تحسنت وحياتهم ليست في خطر.