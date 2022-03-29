أردوغان: المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا في اسطنبول تمهد للقاء بين بوتين وزيلينسكي

الشارقة - اميمة ياسر -

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن إحراز تقدم في المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا اليوم، الثلاثاء، في إسطنبول، سيمهد الطريق أمام لقاء بين الرئيسين فلاديمير بوتين وفولوديمير زيلينسكي.

وقال أردوغان، في خطاب أمام المفاوضين في إسطنبول بثه التلفزيون، إن "الوقت حان لإجراء محادثات تسفر عن نتائج ملموسة".

ودعا أردوغان إلى "وقف فوري لإطلاق النار"، مشدداً على أن وقف هذه المأساة "في يد الجانبين".

كما أكد الرئيس التركي أن لدى روسيا وأوكرانيا "مخاوف مشروعة"، دفعت الأزمة بينهما إلى مرحلة الحرب.

وتحدث أردوغان لدى استقباله الوفدين الروسي والأوكراني في إسطنبول، حيث تبدأ جولة جديدة من المفاوضات المتعثرة الرامية إلى وقف الحرب بينهما.

ومن المقرر أن تبدأ المحادثات بين الوفدين بعد هذا اللقاء في قصر دولما بخشة في إسطنبول، حيث توجد مكاتب للرئاسة التركية.