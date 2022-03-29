شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 6 جنود نيجيريين قرب بوركينا فاسو والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الدفاع النيجيرية مقتل 6 جنود في هجوم "إرهابي" غرب البلاد قرب بوركينا فاسو، الذي يعد الثاني خلال 10 أيام.

وقالت الوزارة، في بيان لوكالة الأنباء النيجيرية: إن مهمة حراسة للقوات المسلحة النيجيرية تعرضت لكمين من مجموعة من المسلحين الإرهابيين في ضواحي قرية كولمان بمقاطعة تيرا، مشيرة إلى انسحاب المهاجمين باتجاه ما يسمى منطقة المثلث الحدودي.

مما يذكر أن مقاطعة تيرا تقع في منطقة تيلابيري الشاسعة على حدود بوركينا فاسو ومالي، وتشهد منذ عام 2017 هجمات دامية لحركات إرهابية مرتبطة بتنظيمي القاعدة وداعش الإرهابيين.