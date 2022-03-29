يوسف الخال يعتدي على شخص صوره مع زوجته (فيديو)

بغداد - ياسين صفوان - نشر الفنان اللبناني يوسف الخال، مقطع فيديو عبر صفحته الشخصية على "تويتر"، يظهره وهو يعتدي على شخص قام بتصويره مع زوجته نيكول سابا، أثناء تناولهما الطعام في أحد المطاعم.



جاء الاعتداء بعد سؤال المصور للفنان عما قام به الفنان ويل سميث، في حفل توزيع جوائز الأوسكار الـ94، من "صفع" زميله كريس روك، بسبب تنمر الأخير على زوجته.

وحسب المقطع، فإن "المصور" اقتحم جلسة الفنانين اللبنانيين، أثناء تناولهما الطعام، قبل أن يبادر بسؤال يوسف الخال عن ردة فعله إن حدث معه ما حدث مع ويل سميث.



ووجه المصور رسالة إلى الخال قائلا: "هاي يوسف بدي أسألك سؤال.. لو كنت أنت محل ويل سميث بالأوسكار، والحكي هيك كان عن مراتك نيكول، أنت تتصرفت مثله؟".