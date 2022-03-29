خلية الإعلام تكشف تفاصيل عملية 'الإرادة الصلبة' - عاجل

بغداد - ياسين صفوان - كشفت خلية الإعلام الأمني، اليوم الثلاثاء، تفاصيل عملية "الإرادة الصلبة" التي انطلقت في ثلاث محافظات.

وذكرت الخلية في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "قيادات عمليات الجزيرة وصلاح الدين وغرب نينوى وبالاشتراك مع قطعات الحشد الشعبي محاور نينوى وصلاح الدين وغرب الانبار، باشرت صباح اليوم الثلاثاء، بتنفيذ العملية ألامنية الواسعة ( الإرادة الصلبة) في مناطق جنوب الحضر وصحراء الجزيرة في شمال الفرات ومناطق غرب وادي الثرثار بإسناد من القوة الجوية وطيران الجيش".



وأضاف البيان، أن "هذه العملية تأتي لملاحقة فلول عصابات داعش الإرهابية وتفتيش هذه المناطق ضمن قاطع المسؤولية، وسنوافيكم التفاصيل لاحقاً"، مشيراً إلى أن "القطعات الأمنية مستمرة في واجباتها المكلف بها لتعزيز الأمن والاستقرار في مختلف المجالات ومكافحة الإرهاب والجريمة بمختلف صورها".

وفي الأثناء، أفاد مصدر أمني بوصول نائب قائد العمليات المشتركة، عبد الأمير الشمري، ورئيس أركان الجيش عبد الأمير يار الله الى محافظة صلاح الدين للإشراف على العملية.