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من 3 محاور.. عمليات الانبار تعلن انطلاق عملية 'أسود الصحراء' (صور)

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بغداد - ياسين صفوان - وذكرت القيادة في بيان ورد للسومرية نيوز، أن "قواتنا أنطلقت بعملية عسكرية بثلاث محاور رئيسة وبأربعة الوية ( 13-17-18-19) من الحشد الشعبي اضافة لفوج درع القائم والحشد العشائري وباسناد مديريات هيئة الحشد الشعبي".

واضافت ان "العملية تستهدف المناطق الرخوة امنيا بالاشتراك مع الجيش العراقي واسناد طيران الجيش".

واشارت قيادة العمليات إلى أن"أسود الصحراء تعد من العمليات العسكرية الكبرى التي يقوم بها الحشد الشعبي منذ عمليات الانتصار على فلول داعش الارهابي بهدف استتباب الامن وتجفيف منابع الارهاب واحكام السيطرة على الحدود العراقية السورية".


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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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