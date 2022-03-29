بريطانيا تتوقع نشر ألف فرد من مرتزقة "فاغنر" الروسية بأوكرانيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 29 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

قالت وزارة الدفاع البريطانية إنه من المتوقع نشر أكثر من ألف مرتزق روسي في شرقي أوكرانيا، بسبب "الغزو المتعثر إلى حد كبير".



وقالت الوزارة مساء الإثنين إنه من المتوقع أن تنشر الشركة العسكرية الروسية الخاصة "فاغنر غروب" مرتزقة، بينهم كبار قادة المنظمة، "للقيام بعمليات قتالية".

ووفقاً لوزارة الدفاع، فإن روسيا "اضطرت على الأرجح إلى إعادة ترتيب أولويات موظفي فاغنر في أوكرانيا" على حساب العمليات في أفريقيا وسوريا، "بسبب الخسائر الفادحة والغزو المتعثر إلى حد كبير".

وينظر إلى مجموعة فاغنر شبه العسكرية على نطاق واسع على أنها الجيش الخاص للرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وقد استهدفتها العقوبات البريطانية بسبب غزو موسكو لأوكرانيا.

واتُهمت المجموعة بالتآمر لاغتيال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وتعرضت العام الماضي لعقوبات من الاتحاد الأوروبي بسبب أنشطتها في سوريا وليبيا وأوكرانيا، فضلاً عن مزاعم بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.