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الصين.. تسجيل 1293 إصابة جديدة بكورونا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 29 مارس 2022

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أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين يوم الثلاثاء، أن البر الرئيسي سجل 1293 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس يوم الإثنين مقابل 1275 في اليوم السابق.

 

وقالت اللجنة إن 1228 من الإصابات الجديدة انتقلت إليها العدوى محلياً، مقابل 1219 في اليوم السابق.

 

وسجلت الصين 5758 إصابة جديدة لم تظهر عليها أعراض مقابل 5134 في اليوم السابق. ولا تصنف الصين تلك الحالات على أنها إصابات مؤكدة.

 

وبذلك يكون بر الصين الرئيسي قد سجل حتى يوم الإثنين 145808 إصابات مؤكدة.

 

ولم تسجل الصين أي وفيات جديدة ليظل العدد عند 4638. 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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