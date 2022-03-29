قطاع طرق يهاجمون قطار ركاب نيجيريا.. وهذا ما حدث

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 29 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

قالت حكومة ولاية كادونا النيجيرية، إن من يشتبه بكونهم قطاع طرق هاجموا قطاراً للركاب كان قادماً إلى كادونا بشمال البلاد من العاصمة أبوجا مساء الإثنين، بعد أن نصبوا كميناً له.



وقال أحد الركاب على فيس بوك إن اللصوص زرعوا متفجرات لإيقاف القطار. وقال إنهم كانوا يحاولون اقتحام القطار كما أمكن سماع أصوات طلقات نارية خارج القطار.

ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الهجوم كما لم يتأكد وقوع خسائر بشرية.

وقال متحدث باسم حكومة ولاية كادونا "قام الجيش بتأمين القطار القادم إلى كادونا من أبوجا الذي استهدفه إرهابيون... العمل جار لنقل الركاب من موقع الهجوم وتم نقل المصابين إلى مستشفيات لتلقى الرعاية الطبية العاجلة".

وهذا هو ثاني هجوم منذ أكتوبر (تشرين الأول) على قطار في نيجيريا التي تواجه تمرداً من إسلاميين وقطاع طرق مسلحين خطفوا المئات من الطلبة والمسافرين والقرويين للحصول على فدى.