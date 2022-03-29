شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر كوريا الجنوبية.. تسجيل أكثر من 347 ألف إصابة جديدة بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 29 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

سجلت كوريا الجنوبية 347 ألفا و554 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية، حسبما أفادت الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم الثلاثاء.



وترتفع بذلك حصيلة الإصابات الإجمالية في البلاد إلى 12 مليوناً و350 ألفاً و428 إصابة، بحسب ما نقلته وكالة يونهاب للأنباء.

كما سجلت البلاد 237 وفاة إضافية، وفقاً للوكالة.