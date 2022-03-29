وسائل إعلام: نقل رئيس البرازيل للمستشفى

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 29 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

قال وزير الإعلام البرازيلي فابيو فاريا إن الرئيس جايير بولسونارو نقل إلى مستشفى لإجراء فحوصات، الإثنين بعدما شعر بألم في البطن.



وقال فاريا: "إنه على ما يرام"، مؤكداً تقارير أوردتها وسائل إعلام محلية في وقت سابق عن أن نقل الرئيس إلى مستشفى الجيش في برازيليا للخضوع لفحوص طبية.

وأوضح فاريا أن الرئيس شعر بأنه ليس على ما يرام بسبب متاعب في البطن، وتوجه إلى المستشفى للخضوع لفحوص، لأنه سبق أن عانى من انسداد معوي.

ومن المقرر أن يبقى في المستشفى طوال الليل تحت الملاحظة.

ودخل بولسونارو مستشفى في يناير (كانون الثاني) مصابا بانسداد في الأمعاء لكن الأطباء سمحوا بخروجه ولم يكن في حاجة لجراحة، والانسداد من أحدث مضاعفات طعنه في البطن خلال إحدى فعاليات حملته في 2018.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن بولسونارو، الذي بدأ حملته لإعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة في أكتوبر (تشرين الأول)، كان من المقرر أن يحضر اجتماعاً سياسياً للحزب الجمهوري لكنه غاب عنه.