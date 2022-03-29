أوكرانيا تعلن تحرير ضاحية في كييف

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 29 مارس 2022

أعلن وزير الداخلية الأوكراني دينيس موناستيرسكي الإثنين أن القوات الأوكرانية "حررت" بلدة إربين، الضاحية الشمالية الغربية للعاصمة كييف، من القوات الروسية.



وقال موناستيرسكي في تصريحات تلفزيونية "القوات المسلّحة تتقدّم والشرطة تتقدم وتمشط فوراً الشوارع بشكل كامل.. لذلك، فإن البلدة تحررت الآن، لكن لا يزال الوجود فيها خطيراً".

وفي رسالة مصورة بثّت مساء الإثنين قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن "المحتلين يُطردون من إربين، يُطردون من كييف. لكن، من السابق لأوانه الحديث عن أمن في هذا الجزء من منطقتنا. المعارك مستمرة. القوات الروسية تسيطر على شمال منطقة كييف، ولديها موارد وقوى بشرية".

وقالت نائب وزير الدفاع غانا ماليار للتلفزيون الأوكراني إن "العدو يحاول اختراق كييف وإغلاق الطرق"، مؤكدة أن "الدفاع عن كييف" مستمرّ.