قاض أمريكي يتهم الرئيس الامريكي السابق ترامب بالتخطيط لمحاولة انقلاب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 29 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

خلص قاض أمريكي الإثنين، إلى أن الرئيس السابق دونالد ترامب على الأرجح ارتكب جريمة بمحاولة الضغط على نائبه لعرقلة عمل الكونغرس، وِإلغاء هزيمته في الانتخابات في 6 يناير (كانون الثاني) 2021.



وجاء ذلك في حكم خلص إلى أن للجنة مجلس النواب التي تحقق في الهجوم الدموي على مبنى الكابيتول، حق الاطلاع على رسائل بريد إلكتروني كتبها جون إيستمان، الذي كان من فريق محاميي ترامب في ذلك الوقت، للرئيس السابق.

وقال ديفيد كارتر قاضي محكمة مقاطعة لوس انجليس إن "خطة الجمهوري ترامب لإلغاء هزيمته في التصويت في نوفمبر(تشرين الثاني) 2020 أمام الديمقراطي جو بايدن وصلت لحد محاولة الانقلاب".

وأضاف كارتر في قرار مكتوب، أن "المحكمة وجدت أن الرئيس ترامب حاول على الأرجح عرقلة جلسة الكونغرس المشتركة في 6 يناير(كانون الثاني) 2021، مخالفة الخطة للقانون كان أمراً واضحاً".