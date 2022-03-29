الرئيس التونسي يحذر "البرلمان المعلق".. إليك التفاصيل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 29 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

حذر الرئيس التونسي قيس سعيد في وقت متأخر الإثنين، من محاولات عقد جلسات للبرلمان المعلق.



وقال سعيد في خطاب، إن قوات ومؤسسات الدولة ستتصدى لمن يريدون العبث بالدولة ودفع التونسيين للاقتتال.

وكان راشد الغنوشي زعيم حركة النهضة الإخوانية، ورئيس مجلس النواب التونسي المعلق، قال أمس الإثنين، إن مكتب المجلس قرر عقد جلستين عامتين هذا الأسبوع للنظر في إلغاء الحالة الاستثنائية التي أقرها الرئيس قيس سعيد العام الماضي.

وأضاف سعيد، في خطابه أن الدولة التونسية "ليست دمية"، وأن هذه المحاولات يائسة وليست لها قيمة قانونية.

والأحد الماضي، رد الرئيس التونسي على دعوات من رئيس حركة "النهضة" الإخوانية لانعقاد البرلمان المنحل بقرار رئاسي في يوليو/تموز الماضي، إن "من يحلم بالعودة الى الوراء هو واهم وواهم وواهم ولن تتحقق أضغاث أحلامه".

وأضاف: "من يريد أن يجتمع خارج هذا الفضاء فليجتمع في المركبة الفضائية في السماء.. لكن المجلس مجمّد واي قرار سيتم اتخاذه هو خارج التاريخ والجغرافيا".

واستطرد: "يدعون أن الاستشارة فاشلة لأنهم يفرحون بالفشل ويفرحون بضرب المواطن التونسي حتى لا يتحرك".