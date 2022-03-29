وزير الخارجية المصري: المنطقة تواجه تحديات متصلة بالإرهاب والتطرف

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 29 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

قال وزير الخارجية المصري سامح شكري، إن "قمة النقب" مرتبطة بتعزيز عملية السلام في منطقتنا، ومشاركتنا لتعزيز السلام والدفع باتجاه مواصلة جهود السلام.



وأضاف في تصريحات صحفية ، أن استئناف المفاوضات بين الفلسطينيين وإسرائيل أخذ حيزًا كبيرًا في مباحثات "قمة النقب"، ومشاركتنا في "القمة" جاء لتعزيز السلام وطرح وجهة نظرنا والدفع في اتجاه مواصلة جهود السلام

وتابع، أن منطقتنا تواجه تحديات عدة مرتبطة بالإرهاب والتطرف ونتعاون من أجل تحقيق الاستقرار، ومصر تدعم المسار السياسي في ليبيا للحفاظ على وحدة واستقرار البلاد.

وأشار وزير الخارجية المصري إلى أن بلاده تتواصل مع كافة الأطراف الليبية لدعم التفاهم والتوصل إلى حلول سياسية.

وأجمع وزراء خارجية دولة الإمارات ومصر والمغرب والبحرين والولايات المتحدة وإسرائيل، في ختام قمة النقب اليوم الإثنين على نبذ الإرهاب، وتعزيز السلام.

وانطلقت أعمال "قمة النقب" الأحد، وبدأت بوصول الوفود المشاركة إلى إسرائيل، واستقبال وزراء الخارجية، المشاركين في القمة التي وصفت بالتاريخية، والأولى من نوعها في المنطقة.