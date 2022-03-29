الرئيس الأمريكي: لا أهدف إلى تغيير نظام الحكم في روسيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 29 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه غير قلق من أن تؤدي تصريحاته بشأن بقاء نظيره الروسي في السلطة إلى تصعيد النزاع، مشيرا إلى أنه لا يهدف لتغيير نظام الحكم في روسيا.



وأضاف في تصريحات صحفية مساء الإثنين، أن العجز في ميزانية الدفاع انخفض بمقدار الثلثين مقارنة بالإدارة السابقة، ونحتاج إلى تعزيز موقعنا في مجالي الأمن السيبراني والفضائي.

والسبت الماضي، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن نظيره الروسي فلاديمير بوتين "لا يمكنه البقاء في السلطة"، وذلك في خطاب ألقاه في العاصمة البولندية وارسو، تناول فيه النزاع في أوكرانيا ووصفه بأنه "فشل استراتيجي" لروسيا.

وقال بايدن عن بوتين: "بحقّ الله، لا يمكن لهذا الرجل البقاء في السلطة".

ولكن البيت الأبيض تدارك أقوال بايدن سريعا، وأكد أن الرئيس الأمريكي "لم يقصد" المطالبة بتغيير الحكم في روسيا.

وأضاف مسؤول بالبيت الأبيض، إن الرئيس بايدن لم يكن يدعو لتغيير النظام في روسيا، عندما قال إن بوتن "لا يمكن أن يظل في السلطة".

وتابع ، بعد كلمة ألقاها بايدن، "قصد الرئيس أن بوتين لا يمكن السماح له بالاستقواء على جيرانه في المنطقة، الرئيس لم يكن يناقش سلطة بوتين في روسيا أو تغيير النظام".

وأكد بايدن أن الشعب الروسي "ليس عدوّنا"، داعيا إيّاه إلى تحميل رئيسه مسؤولية تعرض البلاد لعقوبات اقتصادية غربية شديدة.

ووصف مقاومة أوكرانيا في مواجهة القوات الروسية بأنها جزء من "معركة عظيمة من أجل الحرية"، داعيا العالم إلى الاستعداد "لمعركة طويلة".