وزير الخارجية الإماراتي: دولة الإمارات ملتزمة بمساعدة الشعب الفلسطيني

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 29 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

أكد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي أن "قمة النقب" سمحت بتبادل وجهات النظر حول المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية خاصة الأوضاع بمنطقة الشرق الأوسط، وتبادل الرؤى حول القضية الفلسطينية.



وقال الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، إن دولة الإمارات شددت خلال "قمة النقب" على التزامها بدعم الشعب الفلسطيني، ولحقوقه المشروعة وفي مقدمتها إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وجدد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان التزام دولة الإمارات بمساعدة الشعب الفلسطيني بما في ذلك من خلال دعم وكالات الأمم المتحدة ذات العلاقة.

وثمن المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات الدكتور أنور قرقاش، في وقت سابق، مشاركة الإمارات في "قمة النقب" التي استضافتها إسرائيل على مدار يومين، واختتمت أعمالها اليوم الإثنين، بمشاركة وزراء خارجية الولايات المتحدة والإمارات ومصر والبحرين والمغرب.

وقال قرقاش في تغريدة له على "تويتر": "مشاركة الإمارات في قمة النقب تأتي من إيماننا بتبني مقاربة إقليمية تعمق التعاون الاقتصادي في المنطقة وتجسر الفجوات من خلال خطاب التسامح والتواصل".

وأضاف المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات: "قمة النقب إحدى المنصات التي نسعى عبرها إلى تعزيز أجندة الاستقرار والازدهار بعيدا عن الاستقطاب السياسي الذي أرهق المنطقة".

وأجمع وزراء خارجية دولة الإمارات ومصر والمغرب والبحرين والولايات المتحدة وإسرائيل، في ختام قمة النقب على نبذ الإرهاب، وتعزيز السلام.