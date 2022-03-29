وزارة الدفاع الجزائرية: تحطم طائرة من طراز "ميج 29" خلال مهمة تدريبية ومقتل أحد طياريها

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 29 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

قالت وزارة الدفاع الجزائرية، يوم الإثنين، إن مقاتلة من طراز "ميج 29"، تحطمت خلال مهمة تدريبية، ما أدى لمقتل أحد طياريها.



وأوضحت الوزارة في بيان ، "إثر مهمة تدريبية مبرمجة، تحطمت مساء هذا اليوم، طائرة عسكرية مقاتلة من نوع ميج 29، بسبب خلل تقني".

وأضاف أن سقوط المقاتلة جاء بعد "إقلاعها مباشرة من القاعدة الجوية بوسفر بالناحية العسكرية الثانية".

وتابع "ورغم تمكن الطيارين من القفز، نتج عن الحادث مقتل الرائد الطيار بن مبخوت الطاهر متأثرا بجروحه بالمستشفى العسكري الجهوي الجامعي بوهران بالناحية العسكرية الثانية".

وحوادث سقوط الطائرات الحربية متكررة في الجزائر خصوصا خلال السنوات الأخيرة، وكلها نتيجة خلل تقني، بحسب تأكيدات رسمية.