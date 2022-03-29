الكرملين: روسيا سوف تستخدم الأسلحة النووية فقط في حال واجهت "تهديدًا لوجودها"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 29 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

حددت روسيا مساء الإثنين، حالة استخدامها لـ"الأسلحة النووية"، وذلك في اول رد فعل رسمي على تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن بشأن نظيره الروسي فلاديمير بوتين.



وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، في مقابلة مع "بي بي إس"، إن روسيا سوف تستخدم الأسلحة النووية فقط في حال واجهت "تهديدًا لوجودها".

وأشار بيسكوف إلى أن تصريحات الرئيس الأمريكي بشأن بقاء بوتين في السلطة "مقلقة" و"إهانة شخصية"، مؤكدا في الوقت نفسه أن حلف شمال الأطلسي (الناتو) هو "آلة للمواجهة".

وأوضح أن "أي نتيجة للعملية (في أوكرانيا)، بالطبع لن تكون سببا لاستخدام سلاح نووي.. لدينا مفهوم أمني ينص بوضوح شديد على أنه عندما يكون هناك فقط تهديد لوجود الدولة، في بلدنا، يمكننا استخدام، وسنستخدم بالفعل، الأسلحة النووية للقضاء على التهديد لوجود بلدنا".

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قال الإثنين، إن تصريحاته التي قال فيها إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يجب ألا يبقى في السلطة، تعكس غضبه الأخلاقي حيال الغزو الروسي لأوكرانيا وليس تغيرا في سياسة الإدارة الأمريكية حيال موسكو.

وتعرض بايدن لضغط للتحدث عن هذا التصريح، بعد أن أثار وابلا من الأسئلة حول ما إذا كانت الولايات المتحدة قد تحولت لتبني سياسة تسعى إلى تغيير النظام في موسكو.

كان بايدن قد أضاف في نهاية كلمته بالعاصمة البولندية وارسو السبت الماضي، عبارة لم تكن ضمن نصها المعد سلفا، قائلا إن بوتين "لا يمكن أن يبقى في السلطة".

وهرع مسؤولو الإدارة الأمريكية للتوضيح بعد ذلك أن البيت الأبيض لا يدعو إلى تغيير النظام في روسيا.

وقال بايدن إنه "لا يسحب أيا من كلامه" بإيضاحه لقصده من التصريح، لكنه عاد وأكد أن تصريحه يوم السبت عن بوتين كان "موجها للجمهور الروسي".