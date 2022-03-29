شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تبعية صندوق التأمين على الودائع وفقا لقانون البنك المركزى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - ذكر قانون البنك المركزى والجهاز المصرفي الصادر برقم 194 لسنة 2020، أن يتبع صندوق التأمين على الودائع تكون مباشرة للبنك المركزي ، وتكون له شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة، ويضم الصندوق في عضويته جميع البنوك، ويكون له مجلس إدارة برئاسة المحافظ، ويكون مقره محافظة القاهرة، ويمثل الصندوق رئيس مجلس إدارته أمام القضاء والغير .
وفقا لنص المادة رقم 176 من القانون يصدر بالنظام الأساسي للصندوق قرار من مجلس الإدارة بناء على اقتراح المحافظ، ويجب أن يتضمن النظام الأساسي على الأخص ما يأتي :
(أ)وسائل تحقيق أغراض الصندوق وتنظيم العلاقة بينه وبين البنوك .
(ب)تشكیل مجلس إدارة الصندوق ونظام العمل به .
(جـ)تحديد اشتراك العضوية والاشتراكات السنوية للبنوك .
(د)نطاق ضمان الودائع وتحديد الحد الأقصى للضمان .
(هـ)الموارد المالية للصندوق و قواعد وأوجه الصرف منها .
(و)نظام مراجعة حسابات الصندوق.
ويرحل فائض أموال الصندوق من سنة لأخرى .