شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تبعية صندوق التأمين على الودائع وفقا لقانون البنك المركزى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكر قانون البنك المركزى والجهاز المصرفي الصادر برقم 194 لسنة 2020، أن يتبع صندوق التأمين على الودائع تكون مباشرة للبنك المركزي ، وتكون له شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة، ويضم الصندوق في عضويته جميع البنوك، ويكون له مجلس إدارة برئاسة المحافظ، ويكون مقره محافظة القاهرة، ويمثل الصندوق رئيس مجلس إدارته أمام القضاء والغير .

وفقا لنص المادة رقم 176 من القانون يصدر بالنظام الأساسي للصندوق قرار من مجلس الإدارة بناء على اقتراح المحافظ، ويجب أن يتضمن النظام الأساسي على الأخص ما يأتي :

(أ)وسائل تحقيق أغراض الصندوق وتنظيم العلاقة بينه وبين البنوك .

(ب)تشكیل مجلس إدارة الصندوق ونظام العمل به .

(جـ)تحديد اشتراك العضوية والاشتراكات السنوية للبنوك .

(د)نطاق ضمان الودائع وتحديد الحد الأقصى للضمان .

(هـ)الموارد المالية للصندوق و قواعد وأوجه الصرف منها .

(و)نظام مراجعة حسابات الصندوق.

ويرحل فائض أموال الصندوق من سنة لأخرى .