بريطانيا تتوقع نشر ألف فرد من مرتزقة "فاجنر" الروسية في أوكرانيا

محمد اسماعيل - القاهرة - لندن- (د ب أ):

قالت وزارة الدفاع البريطانية إنه من المتوقع نشر أكثر من ألف مرتزق روسي في شرقي أوكرانيا بسبب "الغزو المتعثر إلى حد كبير".

وقالت الوزارة مساء الاثنين إنه من المتوقع أن تنشر الشركة العسكرية الروسية الخاصة "فاجنر جروب" مرتزقة، بينهم كبار قادة المنظمة، "للقيام بعمليات قتالية".

ووفقا لوزارة الدفاع، فإن روسيا "اضطرت على الأرجح إلى إعادة ترتيب أولويات موظفي فاجنر في أوكرانيا" على حساب العمليات في أفريقيا وسوريا، "بسبب الخسائر الفادحة والغزو المتعثر إلى حد كبير".

وينظر إلى مجموعة فاجنر شبه العسكرية على نطاق واسع على أنها الجيش الخاص للرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وقد استهدفتها العقوبات البريطانية بسبب غزو موسكو لأوكرانيا.

واتُهمت المجموعة بالتآمر لاغتيال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وتعرضت العام الماضي لعقوبات من الاتحاد الأوروبي بسبب أنشطتها في سوريا وليبيا وأوكرانيا فضلا عن مزاعم بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.