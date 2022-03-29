شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تسجل 1293 إصابة جديدة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين يوم الثلاثاء أن البر الرئيسي سجل 1293 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا يوم الاثنين مقابل 1275 في اليوم السابق.

وقالت اللجنة إن 1228 من الإصابات الجديدة انتقلت إليها العدوى محليا، مقابل 1219 في اليوم السابق.

وسجلت الصين 5758 إصابة جديدة لم تظهر عليها أعراض مقابل 5134 في اليوم السابق. ولا تصنف الصين تلك الحالات على أنها إصابات مؤكدة.

وبذلك يكون بر‭ ‬الصين الرئيسي قد سجل حتى يوم الاثنين 145808 إصابات مؤكدة.

ولم تسجل الصين أي وفيات جديدة ليظل العدد عند 4638.