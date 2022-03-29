الارشيف / اخبار العالم

5 موارد لصندوق الوقف الخيرى.. تعرف عليها

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن 5 موارد لصندوق الوقف الخيرى.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حددت المادة 8 من القانون رقم 145 لسنة 2021 الخاص بإنشاء صندوق الوقف الخيرى موارد صندوق الوقف الخيرى كما يلى :

تتكون موارد الصندوق من :

١ - فوائض حسابات اللجنة العليا للخدمات الإسلامية والاجتماعية وصناديق النذور وصناديق إعمار المساجد القائمة في نهاية السنة المـالية .

 

٢ - فوائض ريع الوقف القائمة في نهاية السنة المـالية .

 

٣ - التبرعات والهبات والمنح النقدية أو العينية التي يتلقاها من الأشخاص الطبيعية والاعتبارية والتي يقبلها مجلس إدارة الصندوق بما لا يتعارض مع أغراض الصندوق.

 

٤ - عائد استثمار أموال الصندوق .

 

٥ - أي موارد أخري يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية .
الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا