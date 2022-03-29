شكرا لقرائتكم خبر عن 5 موارد لصندوق الوقف الخيرى.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حددت المادة 8 من القانون رقم 145 لسنة 2021 الخاص بإنشاء صندوق الوقف الخيرى موارد صندوق الوقف الخيرى كما يلى :