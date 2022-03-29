شكرا لقرائتكم خبر عن 5 موارد لصندوق الوقف الخيرى.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - حددت المادة 8 من القانون رقم 145 لسنة 2021 الخاص بإنشاء صندوق الوقف الخيرى موارد صندوق الوقف الخيرى كما يلى :
تتكون موارد الصندوق من :
١ - فوائض حسابات اللجنة العليا للخدمات الإسلامية والاجتماعية وصناديق النذور وصناديق إعمار المساجد القائمة في نهاية السنة المـالية .
٢ - فوائض ريع الوقف القائمة في نهاية السنة المـالية .
٣ - التبرعات والهبات والمنح النقدية أو العينية التي يتلقاها من الأشخاص الطبيعية والاعتبارية والتي يقبلها مجلس إدارة الصندوق بما لا يتعارض مع أغراض الصندوق.
٤ - عائد استثمار أموال الصندوق .
٥ - أي موارد أخري يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية .