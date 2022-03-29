المصريين لديهم شهية للاستثمار.. مطور عقاري: نحتاج لتغيير تشريعات الصناديق العقارية لإنجاح عملها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

قال المهندس وليد مختار، مطور عقاري، إننا نحتاج إلى التفكير في إنجاح الصناديق العقارية، وتغيير التشريعات الخاصة بها، وإزالة أي معوقات تعطل عملها في السوق المصرية.

وأضاف "مختار"، في كلمته خلال مائدة مستديرة لمناقشة تصدير العقار، أن المصريين لديهم شهية للاستثمار، والشهادات ذات الفائدة 18%، خير مثال، إذن لو تم تطوير الصناديق العقارية وإنها تستطيع تحقيق عوائد استثمارية مرتفعة ستلقى إقبال كبير من المصريين.

وأشار إلى أن الصناديق العقارية أيضا تحتاج إلى تسويق خارجي أيضا، فضلا عن تسويق ما أنتجته الدولة مدن جديدة ومنتجاتها العقارية المتنوعة.

ولفت إلى أنه في أوروبا الكثير من المواطنين يبحثون عن منتج عقارى من بيوت التقاعد بأسعار منخفضة، ومصر مؤهلة لذلك، مشيرا إلى ضرورة الالتزام بمستوى تشطيبات واحدة والتسليم بتشطيبات كاملة، ونسب تحميل ثابتة وموحدة.

وتابع: "هناك تضخم في سوق التسويق العقاري"، قالا أصبح لكل وحدة مسوق عقاري.