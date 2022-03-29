تعرف على أنشطة صندوق التنمية الثقافية في شهر رمضان

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

ينظم صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور فتحي عبد الوهاب، 57 فعالية خلال الفترة من 6 إلى 27 رمضان بمراكز الإبداع التابعة له.

حيث يفتتح بقبة الغوري ليالى المقامات الروحية وعرض طقوس السمو، ليلة في فن الإنشاد مع فرقة تواشيح والفنان عدنان الساسة –وفرقة بنات الحوار، فرقة التنورة التراثية، فرقة سماع للإنشاد، فرقة إندونيسيا للإنشاد، فرقة بنجلادش للإنشاد، فرقة اليمن للإنشاد، الفنان على الهلباوى، الفرقة القومية التابعة للبيت الفنى للفنون الشعبية، فرقة نظرة للإنشاد الدينى، الفنانة منال محيي الدين، فرقة دراويش المولوية، فرقة نور النبى للانشاد الدينى، ويقام بقصر الأمير طاز.

كما يتم تقديم عروض لكل من المنشد عامر التونى، وائل الفشنى، رضوى سعيد، فرقة فنون شعبية التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة، ثنائى العود دينا وغسان ، أوركسترا النور والأمل، مدرسة الانشاد الدينى، مسرحية صحينا يا سينا، أوركسترا بيت العود، الشيخ محمود التهامى وفرقته، كورال أطفال قصر الأمير طاز، ويقام في قصر بشتاك حفل للمطربة أنغام مصطفى، إبراهيم راشد، صالون المقامات بالتعاون مع البرنامج الإذاعى، شباب الغناء العربى، فرقة الخان للفنان فادى المغربى، ويقام في بيت السحيمى حفل الشيخ محمود الحديوى وفرقته، عرض الأراجوز وخيال الظل، فرقة النيل للآلات الشعبية، قصر الغورى للموسيقى العربية، الشيخ زين محمود وفرقته، فرقة الحرملك بقيادة الدكتورة مروة عبد المنعم، ويقام في بيت الشعر العربي قصائد العشق الهلالي، قصائد التواشيح الدينية، الشعر الصوفى فى مصر، ويشهد بيت العود حفل طارق الأزهرى، ماريو سعيد، ويقام في مركز طلعت حرب الثقافى عروض فرقة التنورة التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة، صالون ذاكرة الوطن، حفل الفنان عبد الرحمن بلاله، رض مسرحية الليلة الكبيرة، أمسية شعرية، كورال أطفال مركز طلعت حرب الثقافى، حفل للأطفال وذوى الاحتياجات الخاصة يتضمن عرض للأراجوز وخيال الظل، ورش عمل.

فيما يستضيف مركز إبداع الطفل "بيت العينى"، عرض حكى بعنوان حكايات شهرزاد، عرض للتنورة والمسحراتى، ويقام في بيت المعمارالمصرى عرض الليلة الكبيرة ، معرض فوتوغرافيا الموالد في مصر المحروسة، احتفالية بمناسبة يوم التراث العالمي قراءة في رواية القطائع (ثلاثية ابن طولون) مع الكاتبة ريم بسيوني، أمسية رمضانية عمارة الدولة الأيوبية وتاريخها، ويقدم مركز إبداع الاسكندرية، حفلات الفنانة مريم صالح، وائل الفشنى، عامر التونى، فرقة دنيتنا للمكفوفين، فرقة الحرملك.

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