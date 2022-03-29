الزراعة تواصل ضخ منتجاتها ضمن مبادرة خير مزارعنا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-أحمد مسعد:

تواصل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ضخ كميات كبيرة من المنتجات الغذائية بالمنافذ التسويقية بكافة القطاعات الإنتاجية التابعة للوزارة بمختلف محافظات الجمهورية، بأسعار مخفضة لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، استعدادًا لشهر رمضان.

وقال المهندس مصطفى لملوم، مدير عام التسويق بقطاع الزراعات المحمية، إنه تقرر زيادة كميات السلع الغذائية واللحوم البلدية المجمدة التى تطرح بمنافذ الزراعات المحمية لتصل لـ30 منفذ تابعة للوزارة، مشيراً إلي أنه تم زيادة المعروض استعدادًا لشهر رمضان المبارك من كافة أنواع اللحوم بلدي وسوداني ومجمد والدواجن بأنواعها البط والفراخ والكبد والحمام والسمان، بجانب طرح جميع أنواع الأسماك والسلع الغذائية الأخرى، في منافذ الوزارة والتي تصل لـ400 منفذ ثابت ومتحرك منتشرة بالمحافظات وبأسعار مخفضة وتنافسية.

وكان قد افتتح وزير الزراعة واستصلاح السيد القصير، عدد من المنافذ بمعرض الزهور بحديقة الأرومان، وسط مشاركة من قطاعي الزراعة المحمية وقطاع الإنتاج.

وأضاف لملوم في تصريحات خاصة، لـ الخليج 365، أن اللحوم الطازجة بـ125 جنيها، واللحوم المجمدة بـ65 جنيها، وفراخ الكيلو بـ50 جنيها، والبانيه بـ75 جنيهًا، لافتاً إلى أن المنتجات متوفرة بكميات كبيرة ولا يوجد سبب للتكالب على المنتجات أو المنافذ، في إشارة لاستمرار في الضخ خلال الشهر الكريم.

ولفت المشرف، إلى أن المنافذ ستوفر "ياميش رمضان" بأسعار مخفضة بنسبة 50 % عن الأسعار الموجودة في الأسواق، و 50 % تخفيضا في أسعار عسل النحل، فيما تصل نسبة التخفيض على الخضر والفاكهة بنسبة 25 %.

وجاءت الأسعار كالتالي:

سعر العرقسوس كيلو الخروب : 40 جنيها، والتمر الهندي بـ 10 جنيهات.

البلح: تبدأ أسعاره من 12 جنيها إلى 22 جنيه.

لفة قمر الدين: تبدأ من 20 جنيها حتى 40 جنيها.

سعر السكر 10 جنيهات.

الأرز: 9 جنيهات.

كرتونة البيض الأبيض والأحمر 52 جنيها.

البطاطس بـ 3 جنيهات.

الفول البلدي 15 جنيها.

المكرونة من 4 لـ 4.5 جنيهات.

كيلو اللحمة: ١٣٠جنيها.