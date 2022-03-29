شكرا لقرائتكم خبر عن مصر: هناك تحديات تواجه المنطقة متصلة بقضايا الإرهاب والتطرف والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري أن هناك تحديات تواجه المنطقة؛ سواء كانت متصلة بقضايا الإرهاب والتطرف، أو متصلة بتحقيق الأمن والاستقرار.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده الوزير شكري أمس مع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية قطر الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، عقب مباحثاتهما في القاهرة.

وأوضح وزير الخارجية المصري أن المباحثات ناقشت العلاقات الثنائية وكيفية تفعيلها والعمل على إيجاد فرص للتعاون في كافة المجالات، من خلال تشكيل لجنة مصرية – قطرية مشتركة برئاسة وزيريّ خارجية البلدين.

من جانبه قال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري إن آفاق التعاون بين بلاده ومصر واسعة؛ سواء فيما يخص توسيع الشراكة الاقتصادية وتعزيز التواصل بين البلدين، أو التواصل على المستوى السياسي؛ مما سيكون له انعكاساته الإيجابية على العمل العربي المشترك.