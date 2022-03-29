شكرا لقرائتكم خبر عن زيلينسكي: يجب تشديد العقوبات على روسيا سريعا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حث الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الدول الغربية يوم الاثنين على تشديد العقوبات سريعا ضد روسيا، بما يشمل حظر النفط، لألا تكون لموسكو الحرية في تصعيد تصرفاتها حيال بلاده.

وقال زيلينسكي في كلمته الليلية المصورة للأوكرانيين وهو يبدو عليه الغضب بوضوح إن الغرب أساء التقدير في العام الماضي بتأخره في العقوبات، وهو ما تلاه الغزو.

وقال زيلينسكي "بدأت حرب مكتملة الأركان. الآن هناك العديد من التلميحات والتحذيرات عن فرض عقوبات يفترض أن تكون أكثر صرامة، مثل حظر على الإمدادات النفطية الروسية إلى أوروبا، إذا استخدمت روسيا أسلحة كيماوية".

"أليس كل ما فعله الجيش الروسي حتى الآن مبررا لحظر النفط؟ أليست قنابل الفوسفور مبررا؟ أليس قصف منشأة إنتاج كيمياوي أو قصف محطة طاقة نووية مبررا؟"

أسفر الغزو الروسي لأوكرانيا منذ أكثر من شهر، وهو أكبر صراع أوروبي منذ الحرب العالمية الثانية، فرار أكثر من 3.8 مليون أوكراني إلى الخارج وسقوط الآلاف قتلى أو مصابين وتسبب في عزلة للاقتصاد الروسي.

وقال زيلينسكي إن العقوبات يجب أن تكون "فعالة وجادة" بالنظر إلى أفعال روسيا حتى الآن.

وقال "إذا كانت حزم العقوبات ضعيفة أو لا تعمل بالقوة الكافية أو إذا كان يمكن التحايل عليها، فهي تخلق إيحاء خطيرا للقيادة الروسية وكأنها سيكون من المسموح لها مواصلة فعل ما تفعله حاليا.

"يدفع الأوكرانيون مقابل هذا أرواحهم. الآلاف من الأرواح".

فرضت الولايات المتحدة بالفعل حظرا على شحنات النفط الروسية. لكن أوروبا، وهي أكثر اعتمادا بكثير على الطاقة الروسية، كانت أكثر ترددا.

وقالت ألمانيا، أكبر اقتصاد في أوروبا، إن فرض مثل هذا الحظر سيؤدي إلى ركود وبطالة واسعة النطاق.