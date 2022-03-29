بيسكوف: روسيا لن تقدم الغاز مجاناً

كييف: قال الناطق باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، إن روسيا لن تقدم الغاز مجاناً إذا رفض الأوروبيون الدفع بالروبل.

وأضاف بيسكوف- في تصريحات نقلتها وكالة سبوتنيك الروسية اليوم "طرق دفع ثمن الغاز الروسي بالروبل قيد الإعداد الآن، بكل تأكيد إن روسيا لن تورد الغاز مجاناً".

وتابع بيسكوف "عملية التوريد معقدة للغاية، هذه ليست عملية شراء لبعض المنتجات في متجر حيث تشتري وتدفع عند الخروج، لذا يجري العمل على هذه الضوابط".

ولدى سؤاله عن رد فعل موسكو في حال رفضت أوروبا الدفع بالروبل، قال بيسكوف: "سنحل المشكلات حال ظهورها".

وأشار بيسكوف إلى أن الموضوع قيد النقاش بين الإدارات وشركة "غازبروم"، وبعدها سيتم تحديد سقف زمني معين.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة المالية الروسية أن تحويل مدفوعات الغاز الروسي إلى الروبل، سيسمح لصناعة الوقود بالاعتماد على التدفق المستمر لعائدات الصادرات، وسيتيح للميزانية الفيدرالية إيرادات مستقرة.

ووجه الرئيس بوتين عملاق الغاز الروسي "غازبروم" ببيع الغاز الروسي بالعملة الوطنية للدول "غير الصديقة"، وهي دول العقوبات.

وأعقب هذا القرار تعويض الروبل 20% من خسائره أمام الدولار، فيما يؤكد الخبراء أن الروبل سيستمر في الارتفاع، لا سيما بعد أن يشمل هذا القرار بيع الصادرات الأخرى لدول العقوبات بالعملة الروسية، حيث كلف بوتين ببدء تسعير الغاز أولاً، قبل أن يطال التغيير باقي الصادرات.