فرنسا: سنضمن حصول مصر على احتياجاتها من القمح

28 مارس , 2022
باريس: قال وزير المالية الفرنسي برونو لو مير خلال زيارة رسمية للقاهرة إن فرنسا ستضمن حصول مصر على احتياجاتها من القمح في الأشهر المقبلة.
وأضاف لو مير "سنقف إلى جانب مصر لضمان حصولها على القمح الذي تحتاجه في الأشهر المقبلة".
وتسبب الغزو الروسي لأوكرانيا الذي بدأ منذ أكثر من شهر في اضطراب أسواق الحبوب من خلال تعطيل الإمدادات الضخمة من القمح والذرة وزيت دوار الشمس عبر البحر الأسود.
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