28 مارس , 2022
وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن (أ ف ب)
قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن اليوم الإثنين إن واشنطن وحلفاءها سيعملون معاً لمواجهة التحديات والتهديدات الأمنية بما في ذلك التهديدات من إيران ووكلاؤها.
وذكر بلينكن في منتدى عربي إسرائيلي نادر في صحراء النقب بجنوب إسرائيل أن واشنطن ستواصل دعم عملية التطبيع بين إسرائيل والدول العربية لكنه أضاف أن هذا لا ينبغي أن يكون بديلاً عن السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين.
كانت هذه تفاصيل خبر بلينكن: أميركا وحلفاؤها سيعملون معاً لمواجهة إيران ووكلائها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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