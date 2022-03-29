الكرملين: تصريحات بايدن بشأن بوتين مثيرة للقلق

المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف (أ ف ب).

قال الكرملين اليوم الإثنين إن تصريحات الرئيس الأميركي جو بايدن التي قال فيها إن الرئيس فلاديمير بوتين لا يمكنه البقاء في السلطة تثير القلق.

وكان بايدن قد أدلى بهذه التصريحات أمام حشد في وارسو يوم السبت. وقال فيما بعد إن الولايات المتحدة ليس لديها سياسة لتغيير النظام في روسيا.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن موسكو ستواصل متابعة تصريحات بايدن عن كثب.