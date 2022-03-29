19 قتيلاً جراء إطلاق نار في وسط المكسيك

المكسيك (أ ف ب)

قُتل 19 شخصاً جراء إطلاق نار في وسط المكسيك ليل الأحد، وفق ما أعلن مكتب مدعي الجمهورية في بيان.

ووصلت السلطات المعنية إلى موقع العملية، إثر معلومات تفيد عن وقوع هجوم على تجمّع في بلدة لاي تيناخاس في ولاية ميتشواكان، وفق البيان الذي نُشر ليل الأحد الاثنين. وجاء فيه أنه تمّ العثور على 19 جثة (16 رجلًا وثلاث نساء) تظهر عليها آثار رصاص.

وأشار المكتب إلى إصابة عدة أشخاص آخرين تم نقلهم إلى المستشفى.

ولم توضح السلطات دوافع الحادث.