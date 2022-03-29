إيران تتعمد إثارة المشاكل وسياسة التشويش بخصوص حقل الدرة

قالت إيران، يوم الإثنين، إنها ستبدأ قريبًا عمليات الحفر في حقل «الدرة» الغازي في الخليج العربي، وهو حقل مشترك بين السعودية والكويت.

جاء ذلك بحسب ما نشر وزير النفط الإيراني جواد أوجي، في تغريدة عبر صفحته على «تويتر».

وذكر أوجي: «تم الانتهاء من الدراسات الشاملة لحقل أراش «الدرة» بحفر آبار استكشافية وإجراء مسوحات زلزالية، وقريبًا مع تركيب قاعدة، ستبدأ عمليات الحفر في هذا المجال».

وحاول الوزير الإيراني -في تغريدته بتويتر- مسك العصا من المنتصف، مشيرًا إلى رغبة بلاده في «التفاوض»، من أجل الحصول على حصة في الحقل.

وقال رئيس المنتدى الخليجي للأمن والسلام - الكويت، في تصريحات تلفزيونية: إن «إيران كلما زاد عليها الضغط دوليًا تقوم بإثارة المشاكل حول حقل الدرة في محاولة للتشويش على ما يحدث».