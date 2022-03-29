إيران تتعمد إثارة المشاكل وسياسة التشويش بخصوص حقل الدرة

جاء ذلك بحسب ما نشر وزير النفط الإيراني جواد أوجي، في تغريدة عبر صفحته على «تويتر».
وذكر أوجي: «تم الانتهاء من الدراسات الشاملة لحقل أراش «الدرة» بحفر آبار استكشافية وإجراء مسوحات زلزالية، وقريبًا مع تركيب قاعدة، ستبدأ عمليات الحفر في هذا المجال».
وحاول الوزير الإيراني -في تغريدته بتويتر- مسك العصا من المنتصف، مشيرًا إلى رغبة بلاده في «التفاوض»، من أجل الحصول على حصة في الحقل.
وقال رئيس المنتدى الخليجي للأمن والسلام - الكويت، في تصريحات تلفزيونية: إن «إيران كلما زاد عليها الضغط دوليًا تقوم بإثارة المشاكل حول حقل الدرة في محاولة للتشويش على ما يحدث».
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